«Барселона» обратилась к болельщикам по ситуации с коронавирусом

«Барселона» обратилась к болельщикам каталонского клуба в связи с эпидемией коронавируса.

«Мы преодолеем это все вместе. Кулес, берегите своих близких», — говорится в сообщении каталонцев в «Твиттере».

Ранее «Барселона» сообщила о решении приостановить работу главной команды.

Сегодня, 13 марта, было объявлено о приостановлении розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Временно отказались от проведения матчей в чемпионатах Англии, Испании, Италии, Франции и ряде других европейских стран.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек, на территории КНР — более 3,1 тысячи.

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