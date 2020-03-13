«Барселона» обратилась к болельщикам по ситуации с коронавирусом
«Барселона» обратилась к болельщикам каталонского клуба в связи с эпидемией коронавируса.
«Мы преодолеем это все вместе. Кулес, берегите своих близких», — говорится в сообщении каталонцев в «Твиттере».
Ранее «Барселона» сообщила о решении приостановить работу главной команды.
Сегодня, 13 марта, было объявлено о приостановлении розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Временно отказались от проведения матчей в чемпионатах Англии, Испании, Италии, Франции и ряде других европейских стран.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек, на территории КНР — более 3,1 тысячи.
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«Барселона» приостановила работу
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