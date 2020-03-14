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У ещё одного футболиста во Франции диагностирован коронавирус

У ещё одного футболиста во Франции диагностирован коронавирус
Футбол / Франция 0

Клуб французской Лиги 2 «Осер» на официальном сайте сообщил, что у футболиста академии обнаружен коронавирус.

Молодой игрок, чьё имя не называется, был госпитализирован, а академия клуба закрыта на карантин. Согласно предписанию, все сотрудники и игроки академии должны находиться дома. Отмечается, что состояние госпитализированного футболиста не вызывает опасений.

Ранее Федерация футбола Франции отменила все матчи на территории страны из-за пандемии коронавируса. Также сообщалось, что у южнокорейского нападающего «Труа» Сук Юн Чжуна диагностирован коронавирус.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.

Источник: во Франции зафиксировали первый случай коронавируса у профессионального игрока
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