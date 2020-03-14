Тедеско остался недоволен качеством поля на стадионе «Оренбурга»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:1).
«Сегодня была интересная игра с точки зрения болельщиков. Думаю, всем понравилось, потому что каждую минуту или две были атаки и контратаки с голевыми моментами. Что касается нашей команды, я считаю, это был не лучший для нас матч. Это потому, что условия здесь играли не в нашу пользу: искусственное поле, оно сухое, его не поливают, мяч медленный. Показывать здесь свой футбол очень тяжело», — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».
Московский «Спартак» набрал 28 очков в 22 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (23) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 47 очков в 21 матче.
- 14 марта 2020
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