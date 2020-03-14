Малком забил дебютный гол за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Малком стал автором четвёртого гола в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». 23-летний футболист отличился на 28-й минуте с передачи защитника Дугласа дос Сантоса.

Для Малкома этот гол стал первым в составе клуба из Санкт-Петербурга. Бразилец перешёл в стан сине-бело-голубых летом 2019 года из каталонской «Барселоны» за € 40 млн.

Матч «Зенит» — «Урал» сейчас проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». К 37-й минуте счёт 4:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит», набрав 47 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, «Урал» (25) занимает 10-е место.