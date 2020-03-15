Помимо Гарая коронавирусом заражён один из врачей «Валенсии»

Сегодня, 15 марта, стало известно, что защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай, ранее выступавший в составе петербургского «Зенита», заразился коронавирусом. Помимо футболиста в клубе выявили ещё один случай заражения среди сотрудников медицинского штаба. Об этом сообщает AS.

Напомним, в составе «Валенсии» играет российский полузащитник Денис Черышев.

Вчера, 14 марта, в Испании был введён режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС предполагает, что жителям страны запрещено выходить из дома без веских причин.

Из-за распространения коронавируса в стране минимум на две недели был приостановлен чемпионат Испании.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,3 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 71 тыс.

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Одноклубник Черышева заразился коронавирусом