Журналист Сайнс сообщил, что Роналду не отдаст свои отели под больницы

Журналист Ману Сайнс опроверг информацию о том, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы.
«Это неправда, что Криштиану собирается превратить свои отели в Португалии в больницы. Фэйк ньюз», — написал Сайнс в своём «твиттере».
Напомним, что Роналду решил не возвращаться в Турин (Италия) из-за коронавируса, подтверждённого у его одноклубника Даниэле Ругани.
Национальный олимпийский комитет Италии объявил о запрете на проведение всех спортивных соревнований в Италии до 3 апреля, включая матчи Серии А.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,8 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 74 тыс. На данный момент в Португалии зафиксировано 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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