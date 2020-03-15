Журналист Сайнс сообщил, что Роналду не отдаст свои отели под больницы

Журналист Ману Сайнс опроверг информацию о том, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы.

«Это неправда, что Криштиану собирается превратить свои отели в Португалии в больницы. Фэйк ньюз», — написал Сайнс в своём «твиттере».

Напомним, что Роналду решил не возвращаться в Турин (Италия) из-за коронавируса, подтверждённого у его одноклубника Даниэле Ругани.



Национальный олимпийский комитет Италии объявил о запрете на проведение всех спортивных соревнований в Италии до 3 апреля, включая матчи Серии А.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,8 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 74 тыс. На данный момент в Португалии зафиксировано 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией.