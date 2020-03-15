«Ростов» — «Локомотив»: Попов с пенальти отыграл один мяч

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов забил первый гол хозяев в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (счёт 1:3, идёт второй тайм).

На 64-й минуте Попов реализовал пенальти, пробив в правый верхний угол ворот Гилерме.

Гости открыли счёт на 34-й минуте, когда полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк по дуге с 30 с лишним метров закрутил мяч в левый верхний угол, Песьяков его задел, но тот попал в штангу, отскочил в спину вратарю и от неё залетел в ворота. Вратарю «Ростова» засчитали автогол.



Спустя четыре минуты хавбек «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов получил мяч от Крыховяка и пробил по воротам со средней дистанции, попав в дальний угол. На 42-й минуте Крыховяк забил третий гол во встрече. Мацей Рыбусь с левого фланга прострелил в штрафную, мяч задел кого-то из защитников, но достался Крыховяку, который метров с десяти мощно пробил под перекладину.



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