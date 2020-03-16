В «Тамбове» сообщили об ошибке судьи, досрочно завершившего матч «молодёжки»

В пресс-службе «Тамбова» прокомментировали инцидент, произошедший в матче 22-го тура молодёжного первенства России с «Крыльями Советов».



В ходе встречи у самарской команды было удалено четыре футболиста, в число которых вошли Александр Босов, Александр Нестеров, Александр Евинов и Дмитрий Молчанов. У хозяев был удалён Владимир Кабахидзе. По решению главного арбитра Ильи Иванова матч был остановлен на 82-й минуте при счёте 1:1.



«Судья ошибся, решив остановить матч. Согласно регламенту, игра должна была быть продолжена, так как у «Крыльев Советов» на поле было не менее семи футболистов. Решение по этой игре будет приниматься на ближайшем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС», — приводит заявление пресс-службы ТАСС.

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