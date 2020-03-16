Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В «Тамбове» сообщили об ошибке судьи, досрочно завершившего матч «молодёжки»

В «Тамбове» сообщили об ошибке судьи, досрочно завершившего матч «молодёжки»
Футбол / РПЛ 0

В пресс-службе «Тамбова» прокомментировали инцидент, произошедший в матче 22-го тура молодёжного первенства России с «Крыльями Советов».

В ходе встречи у самарской команды было удалено четыре футболиста, в число которых вошли Александр Босов, Александр Нестеров, Александр Евинов и Дмитрий Молчанов. У хозяев был удалён Владимир Кабахидзе. По решению главного арбитра Ильи Иванова матч был остановлен на 82-й минуте при счёте 1:1.

«Судья ошибся, решив остановить матч. Согласно регламенту, игра должна была быть продолжена, так как у «Крыльев Советов» на поле было не менее семи футболистов. Решение по этой игре будет приниматься на ближайшем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС», — приводит заявление пресс-службы ТАСС.

Видео доступно на «Чемпионате».

В молодёжном первенстве судья досрочно прекратил матч. Оказалось, запутался в правилах
РФС признал “косяк” рефери.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020