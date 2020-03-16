Компания владельца «Хоффенхайма» продвинулась в разработке вакцины от коронавируса

Немецкая биофармацевтическая компания CureVac, которая принадлежат владельцу «Хоффенхайма» Дитмару Хоппу, добилась значительного прогресса в разработке вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает AS.

По информации немецкой газеты Welt am Sonntag, работой CureVac заинтересовались власти США. Администрация президента Дональда Трампа предлагала большие деньги компании Хоппа, чтобы перенести исследование за океан и сделать вакцину «эксклюзивной для американцев».

После появившихся новостей об интересе США к CureVac, владелец «Хоффенхайма» заявил, что вакцина от коронавируса разрабатывается не для продажи, а чтобы помочь людям во всём мире.

Некоторые немецкие болельщики недолюбливают Хоппа из-за обхода правила «50+1», согласно которому инвестор не имеет права управлять большинством акций клуба. В нынешнем сезоне это стало причиной остановки матча 24-го тура Бундеслиги с «Баварией», во время которого фанаты мюнхенской команды вывешивали оскорбительные баннеры в адрес бизнесмена.