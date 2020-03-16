Федотов: благодаря приостановке РПЛ у «Сочи» появится время для подведения Рами к составу

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о состоянии французского защитника Адиля Рами, который пока не может дебютировать за российский клуб из-за травмы.

«Рами появился с небольшой травмой колена, некоторое время пропустил и занимался по индивидуальной программе. Вот уже два дня как приступил к тренировкам вместе с командой. Очевидно, что будет приостановка чемпионата, тогда у нас появится время для дополнительной подготовки подведения Рами к основному составу», — сказал Федотов в программе «8-16» на телеканале «Матч ТВ».

34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2020 года.



Рами является чемпионом мира 2018 года. Он был включён в заявку сборной Франции на турнир в России, но так и не сыграл ни в одном матче. В разные годы Рами выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан». В текущем сезоне в «Фенербахче» он провёл лишь семь матчей.