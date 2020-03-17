Прядкин рассказал о стратегических целях после переизбрания на пост президента РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал своё переизбрание на пост главы лиги.
«Я был готов к переизбранию. Был вопрос о моём отчёте, я отчитался за пятилетний этап работы. Очень приятно, что коллеги его поддержали, всё, что мы сделали. Основные направления мы постарались отобразить.
Что касается стратегии, то я рассказал, как всё вижу, что мы хотим организовать. Есть решение создать рабочую группу по выработке стратегии. Основные положения будут включать в себя совершенствование соревновательных продуктов лиги, рост доходов от коммерческих и медиаправ, оптимизацию кооперативного управления и структуры лиги. Её надо положить на бумагу, принять её. Сегодня лига поддержала стратегического партнёра – PWC. Движемся в правильном направлении», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 17 марта 2020
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