Прядкин рассказал о стратегических целях после переизбрания на пост президента РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал своё переизбрание на пост главы лиги.



«Я был готов к переизбранию. Был вопрос о моём отчёте, я отчитался за пятилетний этап работы. Очень приятно, что коллеги его поддержали, всё, что мы сделали. Основные направления мы постарались отобразить.



Что касается стратегии, то я рассказал, как всё вижу, что мы хотим организовать. Есть решение создать рабочую группу по выработке стратегии. Основные положения будут включать в себя совершенствование соревновательных продуктов лиги, рост доходов от коммерческих и медиаправ, оптимизацию кооперативного управления и структуры лиги. Её надо положить на бумагу, принять её. Сегодня лига поддержала стратегического партнёра – PWC. Движемся в правильном направлении», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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