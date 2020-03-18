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Мамаев: готовим с женой глобальный переезд в другую страну

Мамаев: готовим с женой глобальный переезд в другую страну
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев ответил на вопросы подписчиков своей жены Аланы в её аккаунте в «Инстаграме».

Один из пользователей социальной сети поинтересовался у супруги футболиста, смогла бы она переехать из России в другую страну.

«Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему своё время», — ответил Павел.

Видео доступно на «Чемпионате».

Мамаев перешёл в «Ростов» в сентябре прошлого года на правах свободного агента. До этого он на протяжении года находился сначала под стражей, а затем в колонии. Вместе с ним наказание отбывали нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий. В 2018 году компания устроила две драки в Москве.

Ранее Мамаев защищал цвета «Торпедо», ЦСКА и «Краснодара». В сборную России 31-летний хавбек вызывался с 2009 по 2016 год.

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