«Ювентус» поборется с «ПСЖ» за хавбека «Лиона» Ауа

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа может продолжить карьеру в «Ювентусе» или «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, «Лион» готов расстаться с полузащитником, однако клуб требует за игрока € 70 млн.

21-летний Ауа является воспитанником «Лиона». Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Ауа провёл в чемпионате Франции 25 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 результативных передачи.