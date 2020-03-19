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«Ювентус» поборется с «ПСЖ» за хавбека «Лиона» Ауа

«Ювентус» поборется с «ПСЖ» за хавбека «Лиона» Ауа
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа может продолжить карьеру в «Ювентусе» или «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, «Лион» готов расстаться с полузащитником, однако клуб требует за игрока € 70 млн.

21-летний Ауа является воспитанником «Лиона». Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Ауа провёл в чемпионате Франции 25 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 результативных передачи.

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