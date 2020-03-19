«Ювентус» поборется с «ПСЖ» за хавбека «Лиона» Ауа
Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа может продолжить карьеру в «Ювентусе» или «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, «Лион» готов расстаться с полузащитником, однако клуб требует за игрока € 70 млн.
21-летний Ауа является воспитанником «Лиона». Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Ауа провёл в чемпионате Франции 25 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 результативных передачи.
«Ювентус» готов заплатить € 45 млн за Тео Эрнандеса
Читайте также
- 19 марта 2020
-
13:36
-
13:35
-
13:23
-
13:22
-
13:15
-
12:58
-
12:50
-
12:44
-
12:38
-
12:17
-
12:14
-
11:56
-
11:54
-
11:36
-
11:33
-
11:28
-
11:15
-
10:53
-
10:53
-
10:41
-
10:28
-
09:46
-
09:31
-
09:14
-
07:33
-
06:54
-
06:47
-
06:06
-
05:50
-
05:28
-
04:57
-
04:46
-
03:50
-
03:25
-
03:09
Партнерский контент