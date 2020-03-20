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«Со 132-й попытки удалось». Ребров с сыном исполнили популярный трюк

«Со 132-й попытки удалось». Ребров с сыном исполнили популярный трюк
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров в своём «инстаграме» опубликовал видео с детьми.

36-летний футболист исполнил с одним из сыновей популярный трюк. По его замыслу, участники передают друг другу мяч головой, после чего один из них должен отправить снаряд в бак, ведро или другую ёмкость.

«Со 132-й попытки удалось. Домашка, она такая», — написал Артём.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, в настоящее время чемпионат России наряду с большинством европейских лиг приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Спартак», набрав 28 очков в 22 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 8 очков и находясь в 5 очках от зоны стыковых матчей.

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