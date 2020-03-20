Чемпионат Польши не возобновится раньше 26 апреля

Чемпионат Польши, который были отложен в связи с эпидемией коронавируса, будет продолжен не раньше 26 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте Экстраклассы.

«В связи с нынешней ситуацией, связанной с угрозой эпидемии, которая привела к невозможности продолжать проведение матчей в запланированный срок, матчи чемпионата Польши отменены до 26 апреля 2020 года включительно. Информация о возможных датах возобновления чемпионата появится раньше вышеупомянутого срока, как и решение о крайних сроках завершения чемпионата», – сказано в заявлении.

Проведение большинства футбольных первенств приостановлено из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.