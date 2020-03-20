Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чемпионат Польши не возобновится раньше 26 апреля

Чемпионат Польши не возобновится раньше 26 апреля
Футбол / Прочие турниры 0

Чемпионат Польши, который были отложен в связи с эпидемией коронавируса, будет продолжен не раньше 26 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте Экстраклассы.

«В связи с нынешней ситуацией, связанной с угрозой эпидемии, которая привела к невозможности продолжать проведение матчей в запланированный срок, матчи чемпионата Польши отменены до 26 апреля 2020 года включительно. Информация о возможных датах возобновления чемпионата появится раньше вышеупомянутого срока, как и решение о крайних сроках завершения чемпионата», – сказано в заявлении.

Проведение большинства футбольных первенств приостановлено из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.

В Беларуси стартовал чемпионат страны. Больше в футбол не играют нигде в Европе
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020