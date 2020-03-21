Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме показал свой лучший сейв.



Им стало спасение ворот «железнодорожников» в концовке матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:1). Напомним, на 88-й минуте встречи Гильерме сумел отразить опаснейший удар нападающего леверкузенской команды Кая Хаверца из-за пределов штрафной и отбил мяч на угловой.



Гильерме передал эстафету в челлендже на лучший сейв голкиперу «Барселоны» Нето, вратарю «Локомотива» Антону Коченкову, а также голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову и вратарю московского «Спартака» Артёму Реброву.

Фото: «Инстаграм» Маринато Гильерме

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