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Гильерме показал свой лучший сейв

Гильерме показал свой лучший сейв
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме показал свой лучший сейв.

Им стало спасение ворот «железнодорожников» в концовке матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:1). Напомним, на 88-й минуте встречи Гильерме сумел отразить опаснейший удар нападающего леверкузенской команды Кая Хаверца из-за пределов штрафной и отбил мяч на угловой.

Гильерме передал эстафету в челлендже на лучший сейв голкиперу «Барселоны» Нето, вратарю «Локомотива» Антону Коченкову, а также голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову и вратарю московского «Спартака» Артёму Реброву.

Фото: «Инстаграм» Маринато Гильерме

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на канале «Матч ТВ» в YouTube.

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