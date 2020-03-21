Болельщик поддержал любимую команду с помощью баяна на матче чемпионата Беларуси

Фанат «Ислочи» оригинальным способом поддержал любимый клуб на домашнем матче 1-го тура чемпионата Беларуси с «Неманом». Болельщик сыграл на баяне, который принёс на трибуну.

Встреча «Ислочь» — «Неман» сейчас проходит в Минске на одноимённом стадионе. К 73-й минуте счёт 0:0.

Фанат на матче чемпионата Беларуси

Напомним, власти Беларуси приняли решение проводить матчи Высшей лиги без каких-либо ограничений — со зрителями на трибунах. На этот момент большинство спортивных турниров в Европе прервано из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

Результаты всех футбольных встреч, которые были сыграны вчера, 20 марта, можно посмотреть на «Чемпионате».

Турнирная таблица чемпионата Беларуси сезона-2020

Календарь матчей Высшей лиги Беларуси сезона-2020