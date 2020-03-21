Ахметов: в прошлом году в ЦСКА взял «семёрку». Под ней играет мой кумир Роналду

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал о своём любимом игровом номере.

«Мне всегда нравились номера «10», «77» и «7». В ЦСКА играл под 77-м, но в 2019 году взял «семёрку». Под ней выступает Роналду. Любимый футболист с детства. Мой кумир. Приятно наблюдать за его мотивацией, менталитетом и работой. Роналду — машина. Он добивается результата за счёт выдающегося труда. Это очень мотивирует», — приводит слова Ахметова пресс-служба сборной России.

Полузащитник сборной России и «Спартака» Роман Зобнин рассказал, почему играет под 47-м номером в клубе и национальной команде. По словам Зобнина, номер помогла ему выбрать жена.

Хавбек петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев сообщил, что играет под 14-м номером благодаря папе, который посоветовал ему взять номер Йохана Круиффа.

Кузяев: моим кумиром в детстве был Бергкамп, потому что любимый клуб — «Арсенал»