Ахметов: в прошлом году в ЦСКА взял «семёрку». Под ней играет мой кумир Роналду

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал о своём любимом игровом номере.
«Мне всегда нравились номера «10», «77» и «7». В ЦСКА играл под 77-м, но в 2019 году взял «семёрку». Под ней выступает Роналду. Любимый футболист с детства. Мой кумир. Приятно наблюдать за его мотивацией, менталитетом и работой. Роналду — машина. Он добивается результата за счёт выдающегося труда. Это очень мотивирует», — приводит слова Ахметова пресс-служба сборной России.
Полузащитник сборной России и «Спартака» Роман Зобнин рассказал, почему играет под 47-м номером в клубе и национальной команде. По словам Зобнина, номер помогла ему выбрать жена.
Хавбек петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев сообщил, что играет под 14-м номером благодаря папе, который посоветовал ему взять номер Йохана Круиффа.
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