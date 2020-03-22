Касильяс: особенная память всем, кто покинул нас из-за этого смертельного вируса

Экс-вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента «Королевского клуба» Лоренсо Санса из-за заражения коронавирусной инфекцией.
«Покойся с миром, президент. Крепко обнимаю семью и друзей в эти трудные времена. Особенная память всем, кто также покинул нас из-за этого смертельного вируса», — написал Касильяс в «Твиттере».
Санс с 1985 по 1995 год занимал пост директора «Реала», после чего стал президентом клуба. Главой «сливочных» он пробыл до 2000 года, и в этот период команда дважды стала победителем Лиги чемпионов. Несмотря на успех, Санс не сумел сохранить должность и проиграл на выборах Флорентино Пересу.
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). По последним данным, в мире зафиксировано более 300 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 12 тыс. смертей.
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