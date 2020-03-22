Кашшаи рассказал, чем арбитры РПЛ займутся во время карантина из-за коронавируса
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи рассказал, что во время карантина из-за коронавируса арбитры будут заниматься повышением квалификации на дому.
«Мы отправим коллегам учебные видео и вопросы по правилам игры, которые улучшат их знания и навыки.
Все должны бережно относиться к здоровью родителей, бабушек и дедушек. Это сейчас самое главное.
Пока органы здравоохранения не разрешат проводить совместные тренировки, судьи будут заниматься дома», — приводятся слова Кашшаи в официальном «твиттере» РФС.
Напомним, что все футбольные соревнования в России остановлены минимум до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. В Европе отменены все чемпионаты, кроме Беларуси.
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