Кашшаи рассказал, чем арбитры РПЛ займутся во время карантина из-за коронавируса

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи рассказал, что во время карантина из-за коронавируса арбитры будут заниматься повышением квалификации на дому.

«Мы отправим коллегам учебные видео и вопросы по правилам игры, которые улучшат их знания и навыки.



Все должны бережно относиться к здоровью родителей, бабушек и дедушек. Это сейчас самое главное.



Пока органы здравоохранения не разрешат проводить совместные тренировки, судьи будут заниматься дома», — приводятся слова Кашшаи в официальном «твиттере» РФС.

Напомним, что все футбольные соревнования в России остановлены минимум до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. В Европе отменены все чемпионаты, кроме Беларуси.