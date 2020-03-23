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Гильерме почеканил рулон туалетной бумаги и сделал дэб

Гильерме почеканил рулон туалетной бумаги и сделал дэб
Футбол / РПЛ 0

Голкипер московского «Локомотива» и национальной команды России Маринато Гильерме присоединился к популярному челленджу «Оставайся дома», призывающему людей не выходить на улицу во время пандемии коронавирусной инфекции.

Гильереме опубликовал видео, на котором почеканил рулон туалетной бумаги. 34-летний футболист бросил вызов партнёрам по команде Алексею и Антону Миранчукам и защитнику московского ЦСКА Марио Фернандесу.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В нынешнем сезоне Маринато пропустил 30 мячей в 26 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В активе вратаря 6 сухих встреч.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 14 378 человек.

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