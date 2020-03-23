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Дзюба описал Слуцкого тремя словами

Дзюба описал Слуцкого тремя словами
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о дружеских отношениях с главным тренером казанского «Рубина» Леонидом Слуцким.

«Не ревнует ли Семак к Слуцкому? Нет, думаю, Сергей Богданович не ревнует, он сам в своих заботах. А со Слуцким мы созваниваемся, делимся эмоциями, переживаниями. Мы с ним большие друзья, я его обожаю.

Описать его тремя словами? Умный, весёлый, классный», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».

Ранее Дзюба и Слуцкий неоднократно шутили друг над другом в социальных сетях. В частности, в середине марта после победы «Рубина» в матче с тульским «Арсеналом», ставшей для казанцев первой под руководством нового тренера, Артём сопоставил фотографии специалиста со смешными картинками.

Дзюба: кто-то чеканит, кто-то начнёт по карнизу балкона ходить. Не люблю такие темы
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