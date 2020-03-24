Безуглов: итальянские врачи были в ужасе ещё месяц назад. Французы, испанцы бьют тревогу

Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением об эпидемии коронавируса в Европе.

«Головин на карантине взаперти, Смолов взаперти. Не думаю, что испанские и французские власти глупые и подверглись истерике. Все футболисты понимают серьёзность ситуации. Мы все улыбаемся, пока рядом с нами никто не заболел. Причём заболел не коронавирусом, а ОРВИ. Конечно, гриппом болеют больше. Но когда он только появился, была такая же паника. Процент накала повышен, но это не сильное преувеличение. Нужно быть осторожным. Итальянские коллеги были в ужасе ещё месяц назад. Французы, испанцы сейчас бьют тревогу. Все всё понимают", — сказал Безуглов в эфире телеканала «Россия 24».

На данный момент во всём мире заразились около 375 тыс. человек.