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Пануччи: пока бушует коронавирус, футбол может постоять в сторонке

Пануччи: пока бушует коронавирус, футбол может постоять в сторонке
Футбол / Италия 0

Бывший защитник «Милана», «Интера», «Ромы» и «Реала» Кристиан Пануччи, работавший в сборной России помощником главного тренера Фабио Капелло с 2012 по 2014 год, поделился мнением о возобновлении тренировок футбольных команд во время пандемии коронавируса.

«Пока этот вирус убивает столько людей, думать о возобновлении тренировок — безумие. Прямо сейчас футбол может постоять в сторонке. Сейчас в Италии, где я нахожусь, разыгрывается настоящая драма, и никто не знает, когда всё это кончится. Это тяжело, но сейчас надо оставаться дома», — приводит слова Пануччи Marca.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 349 тыс. человек, более 15 тыс. умерло.

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