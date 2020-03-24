Пануччи: пока бушует коронавирус, футбол может постоять в сторонке

Бывший защитник «Милана», «Интера», «Ромы» и «Реала» Кристиан Пануччи, работавший в сборной России помощником главного тренера Фабио Капелло с 2012 по 2014 год, поделился мнением о возобновлении тренировок футбольных команд во время пандемии коронавируса.

«Пока этот вирус убивает столько людей, думать о возобновлении тренировок — безумие. Прямо сейчас футбол может постоять в сторонке. Сейчас в Италии, где я нахожусь, разыгрывается настоящая драма, и никто не знает, когда всё это кончится. Это тяжело, но сейчас надо оставаться дома», — приводит слова Пануччи Marca.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 349 тыс. человек, более 15 тыс. умерло.