«Челси» нацелился на Райса. Полузащитник провёл в системе клуба 8 лет

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс может покинуть команду в летнее трансферное окно.



Как сообщает Sky Sports, очередным претендентом на 21-летнего футболиста стал «Челси», желающий усилить опорную зону. При этом синие не являются для Райса чужим клубом – в их системе он находился с 2006 по 2014 год, после чего перебрался в академию «Вест Хэма». Также Деклан находится в дружеских отношениях с хавбеком «Челси» Мэйсоном Маунтом.



Ранее сообщалось, что в услугах Райса больше остальных заинтересован «Манчестер Юнайтед».



В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 2 результативные передачи, а также получил 5 жёлтых карточек.

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