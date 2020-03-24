Слуцкий оценил танец детей Дзюбы

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на пост нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.



31-летний футболист в своём «инстаграме» опубликовал видео, на котором два его сына танцуют под музыку, а один из них копирует фирменное празднование отца, приставляя кисть руки к голове в стиле военного приветствия.



«Репертуар – топ. ВИА «Пламя», — написал Слуцкий в комментариях.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, Дзюба и Слуцкий находятся в дружеских отношениях и ранее неоднократно шутили друг над другом в социальных сетях. Накануне, 23 марта, форвард рассказал об общении со специалистом и описал его тремя словами.



В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена в связи с пандемией коронавируса, а футболисты «Зенита» и других клубов находятся на карантине.