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Слуцкий оценил танец детей Дзюбы

Слуцкий оценил танец детей Дзюбы
Слуцкий оценил танец детей Дзюбы
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на пост нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

31-летний футболист в своём «инстаграме» опубликовал видео, на котором два его сына танцуют под музыку, а один из них копирует фирменное празднование отца, приставляя кисть руки к голове в стиле военного приветствия.

«Репертуар – топ. ВИА «Пламя», — написал Слуцкий в комментариях.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, Дзюба и Слуцкий находятся в дружеских отношениях и ранее неоднократно шутили друг над другом в социальных сетях. Накануне, 23 марта, форвард рассказал об общении со специалистом и описал его тремя словами.

В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена в связи с пандемией коронавируса, а футболисты «Зенита» и других клубов находятся на карантине.

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