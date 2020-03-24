«Как на папу похож». В соцсетях заметили сходство подрастающего сына с Аршавиным
Телеведущая Юлия Барановская в своём «инстаграме» опубликовала совместную фотографию с сыном Артёмом.
Пользователи в комментариях оценили фото, а также обратили внимание на сходство 14-летнего юноши со своим отцом – бывшим футболистом сборной России Андреем Аршавиным.
«Как на папу похож», — говорится в одном из комментариев.
«Какой красивый сын!» — написал другой пользователь.
«Взгляд мужчины», — отметил один из подписчиков.
«Красивые! Защитник что надо», — написал другой.
Аршавин и Барановская прожили вместе девять лет. Помимо Артёма у пары есть ещё два совместных ребёнка: 11-летняя Яна и 7-летний Арсений.
Ранее экс-футболист похвастался выступлением своей дочери в танцевальном шоу «Dance Революция» на Первом канале.
Суд отложил рассмотрение иска Аршавина к первой жене на 27 апреля
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