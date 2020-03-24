«Как на папу похож». В соцсетях заметили сходство подрастающего сына с Аршавиным

Телеведущая Юлия Барановская в своём «инстаграме» опубликовала совместную фотографию с сыном Артёмом.



Пользователи в комментариях оценили фото, а также обратили внимание на сходство 14-летнего юноши со своим отцом – бывшим футболистом сборной России Андреем Аршавиным.



«Как на папу похож», — говорится в одном из комментариев.



«Какой красивый сын!» — написал другой пользователь.



«Взгляд мужчины», — отметил один из подписчиков.



«Красивые! Защитник что надо», — написал другой.

Аршавин и Барановская прожили вместе девять лет. Помимо Артёма у пары есть ещё два совместных ребёнка: 11-летняя Яна и 7-летний Арсений.



Ранее экс-футболист похвастался выступлением своей дочери в танцевальном шоу «Dance Революция» на Первом канале.