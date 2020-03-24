Гвардиола пожертвовал € 1 млн на борьбу с коронавирусом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола внёс свой вклад в борьбу с коронавирусом, сообщает Marca.



По информации источника, 49-летний специалист пожертвовал € 1 млн благотворительному фонду, который находится в ведении Коллегии адвокатов Барселоны. Выделенные средства пойдут на приобретение и поставку необходимых средств защиты в больницы Каталонии в условиях пандемии коронавируса.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 17 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса в Европе были приостановлены все футбольные чемпионаты, кроме Беларуси.

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