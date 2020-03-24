Гвардиола пожертвовал € 1 млн на борьбу с коронавирусом
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола внёс свой вклад в борьбу с коронавирусом, сообщает Marca.
По информации источника, 49-летний специалист пожертвовал € 1 млн благотворительному фонду, который находится в ведении Коллегии адвокатов Барселоны. Выделенные средства пойдут на приобретение и поставку необходимых средств защиты в больницы Каталонии в условиях пандемии коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 17 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса в Европе были приостановлены все футбольные чемпионаты, кроме Беларуси.
«Арсенал» пожертвует £ 100 тыс. на помощь пострадавшим от коронавируса
Читайте также
- 24 марта 2020
-
23:04
-
22:53
-
22:42
-
22:39
-
22:21
-
22:17
-
22:00
-
21:52
-
21:40
-
21:32
-
21:19
-
21:04
-
20:56
-
20:44
-
20:30
-
20:29
-
20:11
-
20:09
-
20:02
-
19:58
-
19:53
-
19:51
-
19:33
-
19:32
-
19:15
-
19:02
-
18:52
-
18:38
-
18:36
-
18:19
-
17:56
-
17:55
-
17:52
-
17:39
-
17:38
Партнерский контент