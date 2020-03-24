Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Янг: в Италии никто не ссорится из-за продуктов, пустых полок нет

Янг: в Италии никто не ссорится из-за продуктов, пустых полок нет
Футбол / Италия 0

Английский защитник «Интера» Эшли Янг рассказал о ситуации в Италии в связи с пандемией коронавируса.

«Всем привет! Я просто хочу поделиться своими мыслями, учитывая, что я в настоящее время живу в Италии, эпицентре эпидемии.

В Италии в супермаркетах на удивление спокойно. Никаких ссор из-за продуктов, пустых полок и, конечно же, никаких ограничений от персонала по количеству покупок. В супермаркетах есть очереди, но они возникают не из-за жадности людей. Просто магазины ограничивают число посетителей. Поэтому наберитесь терпения, если в вашем супермаркете есть ограничения.

Всегда соблюдайте дистанцию на кассе. Держите тележку позади себя, когда вы выкладываете всё на ленту. Это помешает людям подойти к вам близко. Не кладите свои покупки на чужие, следите, чтобы они не соприкасались. В Италии мы не можем выкладывать покупки до тех пор, пока человек впереди не рассчитался.

Это может прозвучать жестоко, но относитесь ко всем, кто не принадлежит к вашей семье, так, будто они заражены, а вы не знаете этого. Главное — соблюдайте меры предосторожности. Помните, что другие должны так же смотреть на вас. Это не ужасно, так как это способ сохранить дистанцию, чтобы в конечном итоге помочь спасти жизни», — написал Янг в своём «твиттере».

Голкипер «Аталанты» заразился коронавирусом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020