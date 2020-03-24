Янг: в Италии никто не ссорится из-за продуктов, пустых полок нет

Английский защитник «Интера» Эшли Янг рассказал о ситуации в Италии в связи с пандемией коронавируса.

«Всем привет! Я просто хочу поделиться своими мыслями, учитывая, что я в настоящее время живу в Италии, эпицентре эпидемии.

В Италии в супермаркетах на удивление спокойно. Никаких ссор из-за продуктов, пустых полок и, конечно же, никаких ограничений от персонала по количеству покупок. В супермаркетах есть очереди, но они возникают не из-за жадности людей. Просто магазины ограничивают число посетителей. Поэтому наберитесь терпения, если в вашем супермаркете есть ограничения.

Всегда соблюдайте дистанцию на кассе. Держите тележку позади себя, когда вы выкладываете всё на ленту. Это помешает людям подойти к вам близко. Не кладите свои покупки на чужие, следите, чтобы они не соприкасались. В Италии мы не можем выкладывать покупки до тех пор, пока человек впереди не рассчитался.

Это может прозвучать жестоко, но относитесь ко всем, кто не принадлежит к вашей семье, так, будто они заражены, а вы не знаете этого. Главное — соблюдайте меры предосторожности. Помните, что другие должны так же смотреть на вас. Это не ужасно, так как это способ сохранить дистанцию, чтобы в конечном итоге помочь спасти жизни», — написал Янг в своём «твиттере».