«Нужен хлеб — еду за хлебом». Тренер «Арсенала» — о жизни в условиях пандемии коронавируса

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о жизни в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

«В магазины при необходимости, конечно, выезжаю. Сел на машину — и через несколько минут в сетевом маркете. Но я не из тех, кто поддаётся массовому психозу и затаривает целую тележку продуктов, покупаю только то, что надо. Нужен хлеб — еду за хлебом.

Я в курсе всего, слежу за новостями по телевизору. Никогда такого не было. Ситуация действительно серьёзная, в то же время не вижу причин поддаваться панике.

Как дальше будут развиваться события и когда возобновится чемпионат России по футболу? На первую часть вопроса сейчас никто не ответит. Мы же не знаем, как поведёт себя вирус. Если ситуация улучшится, то апрель для клубов РПЛ станет переходным периодом, а в мае можно будет играть. Но что сейчас загадывать.

Хочу всем пожелать здоровья. Я прекрасно понимаю чувства тульских болельщиков. Они столько ждали наших матчей, и тут такая беда. Нам всем нужно проявить терпение и выдержку, пережить это трудное время, а футбол никуда не денется, вернётся», — цитирует Черевченко пресс-служба тульского клуба.