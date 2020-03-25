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Карпин обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

Карпин обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин обратился к болельщикам, посоветовав им придерживаться рекомендаций в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Футбольный мир по-прежнему един. Распространите это сообщение и выполняйте пять правил, чтобы остановить эпидемию коронавируса», — написал Карпин в своём «инстаграме», прикрепив видеообращение.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящий момент Карпин, так же как и большинство профессиональных футболистов и тренеров, из-за коронавируса находится в карантине. Чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси, приостановлены.

«Ростов», набрав в 22 матчах 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020

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