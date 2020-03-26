Отец Холанда: в «Боруссии», в отличие от «МЮ», нас хотел видеть не только главный тренер

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер стремился подписать соотечественника Эрлинга Холанда, но отсутствие поддержки в руководстве заставило нападающего выбрать дортмундскую «Боруссию», считает отец молодого игрока.
«Нельзя предсказать, как всё пошло бы в других клубах», — ответил отец Холанда в интервью TV2 на вопрос о несостоявшемся переходе в «МЮ».
«Возможно, всё было бы так же хорошо. Мы никогда не узнаем ответа, но мы очень довольны теми клубами, за которые он играл. Для перехода нужно, чтобы тебя хотел весь клуб, а не только тренер. Это самое важное наряду с вектором развития клуба за последние 5-10 лет», — считает Холанд-старший.
Холанд перешёл в «Боруссию» в январе этого года из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. В немецкой Бундеслиге Эрлинг провёл 8 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативный пас.
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