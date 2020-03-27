Заразившийся коронавирусом Феллайни показал, как тренируется в больнице

Бельгийский полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни, у которого обнаружили коронавирус, на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео с тренировками в больнице.

«Всем спасибо за ваши сообщения. Я ещё в больнице, но становлюсь сильнее с каждым днём», — написал Феллайни под видео.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

22 марта Феллайни, известный по выступлениям за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед», подтвердил, что заразился коронавирусом. Футболиста отправили в инфекционную больницу инфекционных в Цзинане.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ чуть более двух недель назад. С момента первого случая заражения ранее неведомой формой болезни и до сегодняшнего дня в мире зафиксировано уже более 500 тыс. случаев инфицирования.