Заразившийся коронавирусом Феллайни показал, как тренируется в больнице
Бельгийский полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни, у которого обнаружили коронавирус, на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео с тренировками в больнице.
«Всем спасибо за ваши сообщения. Я ещё в больнице, но становлюсь сильнее с каждым днём», — написал Феллайни под видео.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
22 марта Феллайни, известный по выступлениям за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед», подтвердил, что заразился коронавирусом. Футболиста отправили в инфекционную больницу инфекционных в Цзинане.
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ чуть более двух недель назад. С момента первого случая заражения ранее неведомой формой болезни и до сегодняшнего дня в мире зафиксировано уже более 500 тыс. случаев инфицирования.
Феллайни подтвердил, что у него диагностирован коронавирус
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