Роналду купил лимитированную модель Bugatti

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заказал себе автомобиль Bugatti Centodieci, сообщает Bild.
Португалец купил автомобиль за € 9,5 млн. Модель Bugatti Centodieci выпущена тиражом 10 экземпляров. Роналду получит авто в 2021 году.
В гараже Роналду уже имеются два автомобиля французской марки — Veyron и Chiron.
Centodieci, название которого переводится с итальянского как «110», посвящён лимитированному суперкару EB110, который выпускался в начале 1990-х годов. Среднемоторный гиперкар оснащён 8-литровым двигателем W16 мощностью 1600 л. с., благодаря которому разгоняется с места до 100 км/ч менее чем за 2,4 сек. Максимальная скорость — 380 км/ч.
В апреле 2019 года сообщалось, что Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль — Bugatti La Voiture Noire. Проехаться на этом автомобиле португальский форвард сможет не ранее 2021 года.
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