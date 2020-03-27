Роналду купил лимитированную модель Bugatti

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заказал себе автомобиль Bugatti Centodieci, сообщает Bild.

Португалец купил автомобиль за € 9,5 млн. Модель Bugatti Centodieci выпущена тиражом 10 экземпляров. Роналду получит авто в 2021 году.

В гараже Роналду уже имеются два автомобиля французской марки — Veyron и Chiron.

Centodieci, название которого переводится с итальянского как «110», посвящён лимитированному суперкару EB110, который выпускался в начале 1990-х годов. Среднемоторный гиперкар оснащён 8-литровым двигателем W16 мощностью 1600 л. с., благодаря которому разгоняется с места до 100 км/ч менее чем за 2,4 сек. Максимальная скорость — 380 км/ч.

В апреле 2019 года сообщалось, что Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль — Bugatti La Voiture Noire. Проехаться на этом автомобиле португальский форвард сможет не ранее 2021 года.