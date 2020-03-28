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Маммана изобразил зомби, выйдя на улицу впервые с начала карантина

Маммана изобразил зомби, выйдя на улицу впервые с начала карантина
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана и его жена Маги выложил в своём «инстаграме» очередное забавное видео во время нахождения в карантине. Выходя из гаража дома на улицу, пара изобразила зомби, намекая на атмосферу, царящую в эти дни во всём мире.

«Когда выходишь в супермаркет впервые с начала карантина. Листья и ветер придают видео особенные ощущения», — подписана видеозапись.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, из-за всемирной пандемии коронавируса практически все спортивные соревнования были отменены или перенесены. Не стала исключением и Российская Премьер-Лига. Предвательно национальный чемпионат должен возобновиться 10 апреля, однако ряд футболистов и тренеров высказали сомнения в таком развитии событий.

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