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Рыбусь: нет проблем с тем, чтобы нам не платили за период, в который мы не можем работать

Рыбусь: нет проблем с тем, чтобы нам не платили за период, в который мы не можем работать
Футбол / РПЛ 0

Польский полузащитник московского «Локомотива» Мацей Рыбусь отметил, что готов пойти на снижение зарплаты в связи с пандемией коронавируса.

«Знаю, это трудное время не только для футболистов, но прежде всего для людей, которые обычно работают с понедельника по пятницу и сейчас не имеют дохода. Что касается нас, согласен с высказыванием Войцеха Щенсны. Не вижу проблемы в том, чтобы нам не платили за период, во время которого мы не можем работать. У людей, которые зарабатывают меньше нас, сейчас гораздо больше проблем. Разумный человек может отложить и инвестировать средства. Футболистам с хорошим доходом легче, чем обычным людям», — приводит слова Рыбуся Przeglad Sportowy.

Ранее ФИФА обратилась к футболистам с просьбой согласиться на сокращение зарплаты на 50% до того момента, пока ситуация с пандемией коронавируса не нормализуется.

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