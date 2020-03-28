Умер 14-летний футболист мадридского «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте сообщил о смерти игрока академии клуба Кристиана Минчолы. Футболисту было 14 лет. Он выступал за матрасников с сезона-2013/2014.

«Атлетико» присоединяется к скорби и хочет передать искренние соболезнования семье и друзьям Кристиана», — говорится в сообщении мадридского клуба.

«В подобных ситуациях возникает чувство беспомощности. Это ужасно. В последние дни умерли очень близкие мне люди, некоторые — от коронавируса, другие — от других болезней. Обидно, что нельзя попрощаться с ними должным образом. У меня разбито сердце. Кристиану было всего 14 лет. Посылаю большой поцелуй его семье и всем, кто столкнулся с подобным. Мы приспустим флаг клуба в память о Кристиане и других спортсменах, которые погибли в последние недели», — сказал генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Гиль.