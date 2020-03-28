Умер 14-летний футболист мадридского «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте сообщил о смерти игрока академии клуба Кристиана Минчолы. Футболисту было 14 лет. Он выступал за матрасников с сезона-2013/2014.
«Атлетико» присоединяется к скорби и хочет передать искренние соболезнования семье и друзьям Кристиана», — говорится в сообщении мадридского клуба.
«В подобных ситуациях возникает чувство беспомощности. Это ужасно. В последние дни умерли очень близкие мне люди, некоторые — от коронавируса, другие — от других болезней. Обидно, что нельзя попрощаться с ними должным образом. У меня разбито сердце. Кристиану было всего 14 лет. Посылаю большой поцелуй его семье и всем, кто столкнулся с подобным. Мы приспустим флаг клуба в память о Кристиане и других спортсменах, которые погибли в последние недели», — сказал генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Гиль.
- 28 марта 2020
-
17:39
-
17:34
-
17:32
-
17:18
-
17:04
-
17:01
-
16:57
-
16:55
-
16:27
-
16:22
-
16:03
-
16:02
-
15:50
-
15:48
-
15:48
-
15:33
-
15:22
-
15:06
-
14:34
-
14:10
-
13:58
-
13:53
-
13:38
-
13:34
-
13:32
-
13:01
-
12:57
-
12:36
-
12:25
-
12:14
-
11:58
-
11:53
-
11:49
-
11:33
-
11:11