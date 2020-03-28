Крал: подписал документ о запрете выезда из Москвы

Полузащитник сборной Чехии и московского «Спартака» Алекс Крал высказался о паузе в Российской Премьер-Лиге из-за пандемии коронавируса.
«Чемпионат России приостановлен, но в стране всё работает: рестораны, торговые центры и т.д. Думаю, теоретически, мы можем тренироваться. Но сейчас это ни к чему, поэтому мы дома, чтобы не заразиться. Мы подписали документ, в котором говорится, что нам нельзя выезжать из Москвы. Подобную бумагу подписывали все футболисты сборной Чехии, которые играют в зарубежных клубах.
РПЛ была, пожалуй, последней крупной лигой в Европе, не прекращённой из-за коронавируса, поэтому я ожидал приостановки. Это разумный шаг. Все в «Спартаке» расстроены, что не будут играть. На зимних сборах мы усердно работали, это отразилось на результатах товарищеских матчей. «Спартак» выиграл восемь раз подряд, мы были готовы играть дальше как физически, так и морально", — цитирует Крала Gol.cz.
Крал также заявил, что коронавирус может ещё сильнее распространиться по России.
- 28 марта 2020
-
19:11
-
18:53
-
18:41
-
18:31
-
18:30
-
18:11
-
17:53
-
17:53
-
17:39
-
17:34
-
17:32
-
17:18
-
17:04
-
17:01
-
16:57
-
16:55
-
16:27
-
16:22
-
16:03
-
16:02
-
15:50
-
15:48
-
15:48
-
15:33
-
15:22
-
15:06
-
14:34
-
14:10
-
13:58
-
13:53
-
13:38
-
13:34
-
13:32
-
13:01
-
12:57