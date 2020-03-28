Крал: подписал документ о запрете выезда из Москвы

Полузащитник сборной Чехии и московского «Спартака» Алекс Крал высказался о паузе в Российской Премьер-Лиге из-за пандемии коронавируса.

«Чемпионат России приостановлен, но в стране всё работает: рестораны, торговые центры и т.д. Думаю, теоретически, мы можем тренироваться. Но сейчас это ни к чему, поэтому мы дома, чтобы не заразиться. Мы подписали документ, в котором говорится, что нам нельзя выезжать из Москвы. Подобную бумагу подписывали все футболисты сборной Чехии, которые играют в зарубежных клубах.

РПЛ была, пожалуй, последней крупной лигой в Европе, не прекращённой из-за коронавируса, поэтому я ожидал приостановки. Это разумный шаг. Все в «Спартаке» расстроены, что не будут играть. На зимних сборах мы усердно работали, это отразилось на результатах товарищеских матчей. «Спартак» выиграл восемь раз подряд, мы были готовы играть дальше как физически, так и морально", — цитирует Крала Gol.cz.

Крал также заявил, что коронавирус может ещё сильнее распространиться по России.