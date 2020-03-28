«Накатался, надышался». Глушаков перед самоизоляцией проехался по горам Кавказа

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков на своей странице в «Инстаграме» рассказал о путешествии по кавказским горам.

«Перед самоизоляцией для борьбы с вирусом получилось за один день прокатиться по кавказским горам — накатался, надышался. Теперь сидим дома, тренируемся всеми подручными средствами, двигаемся, саморазвиваемся, чего и всем желаю. Нужно остановить вирус, чтобы жизнь вернулась в привычное русло», — написал Глушаков. Хавбек также выложил несколько фото, где позирует на фоне гор.

Ранее Глушаков рассказал, как будет поддерживать форму в условиях карантина, который ввели из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Хавбек «Ахмата» прокомментировал и периодическое отсутствие в магазинах продуктов первой необходимости — гречки, сахара и туалетной бумаги.