«Займитесь семьёй и самодисциплиной». Черчесов обратился к российским болельщикам

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чем занимается дома во время карантина. Видео с наставником сборной опубликовали на официальной странице команды в "Инстаграме".

«Сидим дома, вся семья в сборе, каждый занимается тем, чем считает нужным. Естественно, я анализирую, я тренируюсь, бегаю на дорожке. Поэтому предлагаю всем заняться собой, выполнять те указания, которые нам даёт медицина, какие предписания нам даёт правительство. Желаю всем здоровья, удачи, займитесь собой, семьёй и самодисциплиной», – сказал Черчесов.

Посмотреть видео можно в "инстаграме" сборной России.

Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за эпидемии коронавируса. После 22 туров турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе клуба 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22), в зоне стыковых матчей — «Рубин» (23) и «Оренбург» (23).