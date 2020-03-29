Навас заплатил $ 200 тыс. за перелёт, чтобы вернуться на родину из Парижа

Голкиперу «Пари Сен-Жермен» Кейлору Навасу удалось вместе с семьёй вернуться в Коста-Рику из Франции во время эпидемии коронавируса. Как сообщает ESPN, перелёт обошёлся футболисту в $ 200 тыс.
По данным источника, вместе с Навасом в Сан-Хосе (Коста-Рика) отправились жена и трое детей. Теперь футболист и его семья будут соблюдать самоизоляцию в Коста-Рике в течение двух недель.
Чемпионат Франции приостановлен на неопределённый срок, футболисты «ПСЖ» и других клубов находятся на карантине.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, количество заражённых превысило 660 тысяч человек по всему миру, скончалось более 30 тысяч. Из числа заразившихся излечилось более 139 тысяч.
Ранее одноклубник Наваса Неймар поблагодарил врачей, которые борются с коронавирусом.
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