Навас заплатил $ 200 тыс. за перелёт, чтобы вернуться на родину из Парижа

Голкиперу «Пари Сен-Жермен» Кейлору Навасу удалось вместе с семьёй вернуться в Коста-Рику из Франции во время эпидемии коронавируса. Как сообщает ESPN, перелёт обошёлся футболисту в $ 200 тыс.

По данным источника, вместе с Навасом в Сан-Хосе (Коста-Рика) отправились жена и трое детей. Теперь футболист и его семья будут соблюдать самоизоляцию в Коста-Рике в течение двух недель.

Чемпионат Франции приостановлен на неопределённый срок, футболисты «ПСЖ» и других клубов находятся на карантине.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, количество заражённых превысило 660 тысяч человек по всему миру, скончалось более 30 тысяч. Из числа заразившихся излечилось более 139 тысяч.

«ПСЖ» выпустил специальные футболки в поддержку медицинского персонала. Фото

Ранее одноклубник Наваса Неймар поблагодарил врачей, которые борются с коронавирусом.