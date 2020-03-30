Цорн рассказал, с какими проблемами столкнётся «Спартак» при отмене концовки сезона

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн оценил возможные проблемы в клуба, в случае если будет принято решение об отмене оставшихся матчей нынешнего сезона.



«Впереди ещё четыре домашних матча. В случае отмены оставшихся матчей мы не будем получать доходы от зрителей и спонсоров. Для нас окончание сезона было бы с финансовой точки зрения худшим сценарием, потому что мы не можем предоставлять соответствующие услуги и компенсировать затраты на это. Падение курса рубля в совокупности с перерывом в чемпионате до лета особенно неприятен для нас из-за недополучения доходов.



Федун сказал, что лучше отменить сезон? На мой взгляд, он предположил, насколько непредсказуема нынешняя ситуация. Нет никаких гарантий скорейшего возобновления сезона. Знаю, что он так сказал. Мы, конечно, обсуждали это между собой. При этом с финансовой точки зрения и контрактных обязательств, конечно, было бы лучше для всех клубов, чтобы сезон был доигран. Тут нету других мнений», — цитирует Цорна Transfermarkt.ru.

Цорн: из-за паузы «Спартак» должен откорректировать стратегию развития