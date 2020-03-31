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Жена Семака иронично ответила на вопрос об отношении фанатов «Зенита» к поездкам в Африку

Жена Семака иронично ответила на вопрос об отношении фанатов «Зенита» к поездкам в Африку
Футбол / РПЛ 0

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, пообщалась с подписчиками в «Инстаграме».

Один из пользователей задал ей вопрос: «Как относятся фанаты «Зенита» к афро поездкам?»

«Я каждый раз забываю спросить, а ведь это так важно», — с иронией ответила Анна.

Фото: «Инстаграм» Анны Семак

Ранее жена Семака неоднократно ездила в Африку и заявляла о намерении усыновить темнокожего ребёнка. В середине февраля Анна сообщила, что нашла его.

Сергей и Анна воспитывают восьмерых детей. Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством петербургский клуб стал чемпионом России в сезоне-2018/2019. После 22 туров нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.

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