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«Аякс» расторг контракт с Нури, перенёсшим сердечный приступ 2,5 года назад

«Аякс» расторг контракт с Нури, перенёсшим сердечный приступ 2,5 года назад
Футбол / Прочие турниры 0

Амстердамский «Аякс» расторг соглашение с полузащитником Абдельхаком Нури, перенёсшим сердечный приступ в 2017 году и с тех пор не выходившим на поле.

Как сообщает De Telegraaf, действия клуба связаны с программой сокращений на фоне кризиса. Контракт 22-летнего футболиста был рассчитан до лета этого года. При этом «Аякс» продолжит платить Абдельхаку зарплату вплоть до начала июля и по-прежнему находится в постоянном контакте с его семьёй относительно поддержки.

Напомним, Нури перенёс сердечный приступ в товарищеском матче с «Вердером» в июле 2017 года. Затем хавбек впал в кому, из которой вышел спустя год. На прошлой неделе брат Абдельхака впервые за долгое время рассказал о состоянии спортсмена.

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