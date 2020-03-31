«Аякс» расторг контракт с Нури, перенёсшим сердечный приступ 2,5 года назад
Амстердамский «Аякс» расторг соглашение с полузащитником Абдельхаком Нури, перенёсшим сердечный приступ в 2017 году и с тех пор не выходившим на поле.
Как сообщает De Telegraaf, действия клуба связаны с программой сокращений на фоне кризиса. Контракт 22-летнего футболиста был рассчитан до лета этого года. При этом «Аякс» продолжит платить Абдельхаку зарплату вплоть до начала июля и по-прежнему находится в постоянном контакте с его семьёй относительно поддержки.
Напомним, Нури перенёс сердечный приступ в товарищеском матче с «Вердером» в июле 2017 года. Затем хавбек впал в кому, из которой вышел спустя год. На прошлой неделе брат Абдельхака впервые за долгое время рассказал о состоянии спортсмена.
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