«Аппи, Френки нужно перейти в «Барсу»?». Трогательная история о несчастном Нури

8 июля 2017 года оборвалась карьера Абдельхака Нури. Полузащитник «Аякса» вышел в стартовом составе на контрольный матч с «Вердером» и провел на поле 71 минуту – пока не рухнул на газон, потеряв сознание. Врачи 20 минут пытались завести его сердце, после чего его прямо со стадиона на вертолете увезли в больницу, где ввели в состояние комы. У Нури диагностировали сильную сердечную аритмию, а потом — необратимые повреждения мозга.

— Врачи уверены, что он не поправится, — рассказывал старший брат Аппи Абдеррах в 2018. – Он ничего не чувствует, ничего не слышит. Он просто не знает, кто мы такие. Но мы не теряем надежды. Вера учит нас принимать неизбежное, но мы молимся за его выздоровление. Мы действительно верим, что эта жизнь здесь является временной и вечной в дальнейшем.

«Он не узнаёт никого из родных». Как оборвалась карьера юноши из «Аякса» История Абдельхака Нури, молодого футболиста «Аякса», чья карьера завершилась, не успев начаться.

В августе того же года брат рассказал, что Нури очнулся и стал чаще бодрствовать.



— Неврологическая ситуация стала получше. Физически всё по-прежнему, впрочем, не очень. Физические кондиции ухудшаются, потому что он не двигается, — сказал он.



С тех пор новостей о Нури не было.

Семья долго не рассказывала о состоянии Аппи. А вчера его брат пришёл на программу «Мир продолжает вращаться»

На программу пришел его отец, старший брат Абдеррах и трое друзей – Френки де Йонг, Стевен Бергвайн и Донни ван де Бек. Каждый рассказывал о Нури.



Самое главное и важное заявление сделал Абдеррах – брат давно вышел из комы и сейчас чувствует себя хорошо.



— Он смотрит с нами футбол и иногда улыбается, — рассказал он. — Мы замечаем, что ему это нравится! Для нас это очень много значит. Общение с ним ограничено, но мы разговариваем с ним так, словно он здоров. Аппи может только поднимать брови и улыбаться, но и это даётся ему нелегко: то, что просто для нас, для него спорт высших достижений. Он спит, ест, чихает, у него есть отрыжка. Но не встаёт с кровати: Нури к ней прикован и всё ещё сильно зависит от нас.



— Мы верим в чудо, — добавил отец Нури. — Для нас это тяжелое испытание, но мы продолжим бороться и приложим все усилия, чтобы Аппи поправился. Мы должны заботиться о нём как можно лучше.



Сейчас Аппи живёт вместе с семьей в Амстердаме в доме, полностью оборудованном для комфортной жизни.

Де Йонг рассказал, как Нури помог ему сделать выбор в пользу «Барселоны», а ван де Бек – что не может долго спать после встреч с Аппи

Донни ван де Бек был (и, пожалуй, остаётся) лучшим другом Нури – они прошли все уровни академии «Аякса». Он рассказал, что часто посещает Аппи, но каждый раз после этих встреч не может спать ночами, потому что ему больно.



Де Йонг вспомнил, как Нури убедил его перейти в «Аякс», а потом и в «Барселону»:



— Когда я уходил из «Виллема II», выбирал между ПСВ и «Аяксом», — рассказал Френки. — Но Аппи убедил меня перейти именно в «Аякс»: «Давай к нам, тут мы сможем играть вместе. Зачем тебе ПСВ?». И я прислушался. А незадолго до трансфера в «Барселону» я пришел к нему в гости. Мы были в комнате вдвоем, когда зашла его мама и спросила: «Аппи, куда нужно перейти Френки?». Она начала перечислять клубы. «Может, ему стоит перейти в «Барсу»?», — спросила она. Аппи дал сигнал бровями – это значит, что он был с ней согласен. Для меня это был особенный момент.

Семья Нури всё ещё ждет компенсации от «Аякса». Об этом сказал их адвокат

Спустя год после случившегося независимые медицинские эксперты установили, что помощь врачей на поле была оказана неправильно: они слишком поздно начали использовать дефибриллятор, когда каждая минута была на счету. Клуб признал ошибку:



— Помощь, оказанная Нури на поле в Австрии, была недостаточной, — заявил тогда директор клуба Эдвин ван дер Сар. — Мы несём ответственность за последствия. Я хотел бы принести семье Нури извинения за то, что мы так поздно изменили свою позицию.

«Папочка, нужно молиться». Ещё раз о важности медицины в футболе Полгода со дня трагедии полузащитника «Аякса» Аппи Нури — грустный повод вспомнить о главном.

Адвокат семьи Халид Касем сказал, что родные Нури всё ещё ждут хоть какую-то компенсацию от клуба, но подчеркнул, что дело не в деньгах.



— «Аякс» не подставил свое плечо, когда это было необходимо, и пропустил его проблемы с сердцем, — заявил он. – Я чувствую, что для Аппи важно добиться справедливости и положить конец этому жуткому периоду. Футбольные люди скажут, что всё должно было решиться ещё давно. Сейчас мы ищем решения при помощи третьих лиц.



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2 апреля Нури исполнится всего 23 года.