Разбивший свой Range Rover капитан «Астон Виллы» объяснил, почему нарушил карантин

Капитан «Астон Виллы» полузащитник Джек Грилиш опубликовал в своём «твиттере» видео, в котором выступил с заявлением в связи с недавним инцидентом со своим участием.



Накануне, 30 марта, стало известно, что 24-летний футболист, призывавший всех оставаться дома в связи с пандемией коронавируса, не стал следовать правилам и покинул дом, после чего разбил свой Range Rover.



«Я сильно обеспокоен тем, что произошло на выходных. Знаю, что это тяжёлое время для всех, поскольку люди вынуждены сидеть взаперти очень долгое время. Мне позвонил друг и попросил приехать, а я по глупости согласился. Я не хочу, чтобы кто-либо повторил мою ошибку, поэтому призываю всех оставаться дома и следовать правилам. Для меня факт, что я буду делать так же. Надеюсь, мои извинения будут приняты и эта ситуация останется в прошлом. Хочется верить, что в ближайшее время все мы вновь сможем наслаждаться жизнью», — сказал Грилиш.



Ранее с критикой в адрес Грилиша выступил журналист и телеведущий Пирс Морган.

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