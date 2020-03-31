Геркус: в России самый медленный темп роста числа заражённых коронавирусом. Не нервничаем
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о ситуации с коронавирусом в России.
«Темп роста количества заболевших у нас медленнее и Италии, и Испании, и даже Германии с Кореей. Самый медленный. Не нервничаем», — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс. В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все футбольные чемпионаты Европы, а также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Геркус: в Китае закончился вирус. Может, до нас он не доберётся
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