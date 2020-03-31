Черчесов: есть рекомендация УЕФА — провести сборы сборных в начале июня

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как строится работа национальной команды во время карантина.
«Ситуация нестандартная, работаем на удалёнке, но когда надо – встречаемся. Мы и раньше переписывались, перезванивались, по большому счёту ничего не изменилось. Другое дело – сейчас меньше информации, ведь нет игр – анализировать можно только прошедшие матчи. Мы скучаем и по футболистам, и по играм, но раз такая ситуация, надо её принимать.
Когда сборная сможет сыграть? Есть рекомендация от УЕФА, что июньский сбор с первого по девятое числа должен состояться. Но посмотрим, возобновятся ли чемпионаты. Надеемся, что начнётся спад вируса, сделать сборы. Нам хочется этого, да и необходимость у УЕФА есть – там должны пройти стыковые матчи. Переживать из-за переноса Евро мы не можем – надо выполнять инструкции. Подготовку надо пересмотреть», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе РФС.
- 31 марта 2020
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