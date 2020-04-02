Аршавин: где Гарик Денисов? В самоизоляции

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин пошутил над бывшим одноклубником Игорем Денисовым.

Аршавин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео с другим бывшим игроком «Зенита» Владимиром Быстровым. В ролике экс-футболисты, сидя в телестудии, вспоминают эпизоды из своей карьеры.

В комментариях пользователи соцсети стали задавать вопросы Аршавину. «Андрей всех интересует вопрос, где Гарик Денисов?»; «Кстати, да, где Игорь Денисов?» — спросили экс-футболиста. «В самоизоляции», — ответил Аршавин.

Бывший полузащитник «Зенита» и «Локомотива» Игорь Денисов принял решение завершить профессиональную карьеру в мае 2019 года.

Денисов в ходе своей карьеры защищал цвета «Зенита», «Анжи» и «Динамо», а за «Локомотив» выступал с 2017 года. Полузащитник четырежды становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок страны, а также по разу завоёвывал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2008 по 2016 год Игорь вызывался в сборную России.