Аршавин: где Гарик Денисов? В самоизоляции

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин пошутил над бывшим одноклубником Игорем Денисовым.
Аршавин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео с другим бывшим игроком «Зенита» Владимиром Быстровым. В ролике экс-футболисты, сидя в телестудии, вспоминают эпизоды из своей карьеры.
В комментариях пользователи соцсети стали задавать вопросы Аршавину. «Андрей всех интересует вопрос, где Гарик Денисов?»; «Кстати, да, где Игорь Денисов?» — спросили экс-футболиста. «В самоизоляции», — ответил Аршавин.
Бывший полузащитник «Зенита» и «Локомотива» Игорь Денисов принял решение завершить профессиональную карьеру в мае 2019 года.
Денисов в ходе своей карьеры защищал цвета «Зенита», «Анжи» и «Динамо», а за «Локомотив» выступал с 2017 года. Полузащитник четырежды становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок страны, а также по разу завоёвывал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2008 по 2016 год Игорь вызывался в сборную России.
- 2 апреля 2020
-
19:35
-
19:25
-
19:19
-
19:12
-
19:02
-
18:48
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:19
-
18:17
-
17:53
-
17:51
-
17:39
-
17:37
-
17:18
-
17:14
-
16:55
-
16:48
-
16:39
-
16:30
-
16:12
-
16:08
-
16:02
-
15:46
-
15:23
-
15:18
-
15:03
-
14:43
-
14:43
-
14:14
-
14:05
-
13:44
-
13:26
-
13:21