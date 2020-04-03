«Бавария» оштрафовала Боатенга из-за аварии и пожертвует деньги мюнхенским больницам

Мюнхенская «Бавария» оштрафовала защитника команды Жерома Боатенга, после того как он попал в ДТП по пути в Берлин, сообщает официальный сайт клуба. Машину игрока, ехавшего к сыну, занесло и отбросило в отбойник из-за того, что он ехал на летней резине.
Клуб принял решение наложить на игрока штраф за нарушение условий карантина, введённого из-за пандемии коронавируса. Эти средства «Бавария» пожертвует мюнхенским больницам. Сам Боатенг остался недоволен принятым клубом решением.
Жером Боатенг перешёл в «Баварию» из английского «Манчестер Сити» в июле 2011 года. В составе мюнхенцев он семь раз выиграл чемпионат Германии, три раза — Кубок страны и один раз — Лигу чемпионов. В текущем сезоне Бундеслиги Боатенг провёл за «Баварию» 16 матчей и получил шесть жёлтых карточек.
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